Recordzomer voor Nederlandse hotels, campings en bungalowparken

14,6 miljoen toeristen overnachtten afgelopen kwartaal in Nederlandse hotels, vakantieparken, campings en andere verblijven. Nooit eerder was dat aantal in het derde kwartaal zo groot, meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Vooral toeristen uit Duitsland en België wisten ons land weer massaal te vinden.

De grootste groei zat bij toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, van wie er 464.000 naar ons land kwamen. Dat was ruim zesmaal zoveel als een jaar eerder.

Daar staat tegenover dat het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie ging juist daalde tot 9,2 miljoen. Dat is 8 procent minder dan in het derde kwartaal vorig jaar. Maar door de stijging van het aantal buitenlandse gasten (5,4 miljoen) was afgelopen zomer toch sprake van een record.

De 14,6 miljoen toeristen boekten in totaal 49,7 miljoen overnachtingen. Het merendeel van de toeristen sliep in hotels, die afgelopen kwartaal 8,6 miljoen gasten ontvingen. Met name Amsterdam was weer populair en dan vooral bij buitenlandse toeristen, die in aantal ruim verdubbelden in vergelijking met vorig jaar.

Mede daardoor was Noord-Holland de provincie met de grootste stijging van het aantal toeristen. Ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen meer bezoekers over de vloer. De onder Nederlanders populaire provincies Gelderland, Overijssel en Zeeland zagen een afname van het aantal boekingen.

