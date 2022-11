Hoge werkdruk zorgt nog steeds voor veel burn-outklachten

Werkgevers zijn nog steeds niet in staat om de hoge werkdruk aan te pakken. Bijna 1,3 miljoen mensen in ons land hadden vorig jaar last van burn-outklachten en dat is net zoveel als de periode voor corona. Dat blijkt maandag uit de factsheet Werkstress, gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van onderzoeksbureau TNO en statistiekbureau CBS.

Zo'n 40 procent van de werkgevers geeft aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico's binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk.

"Maar de afgelopen jaren heeft daar niet veel beweging in gezeten", zegt TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. "Het probleem is nog lang niet opgelost."

Zo krijgen werknemers er steeds meer taken bij. "Mensen geven weer vaker aan dat het werk veeleisend is. Ze moeten snel en hard werken, terwijl ze juist minder zeggenschap en vrijheid krijgen hoe zij hun taken uitvoeren. Werknemers en werkgevers moeten daarom met elkaar in gesprek over grenzen, ook of ze bijvoorbeeld wel of niet bereikbaar moeten zijn buiten werktijd", aldus Hooftman.

De toegenomen werkdruk zorgt ervoor dat het ziekteverzuim op een hoog niveau blijft. Ruim vier op de tien werknemers geeft aan dat het nodig is om maatregelen tegen werkstress te treffen en 37 procent van de werknemers geeft aan dat werkdruk of werkstress de reden is dat ze ziek thuiszitten.

Volgens het CBS noemde zo'n 11 procent van de werknemers met een pedagogisch beroep afgelopen jaar werkdruk als belangrijkste reden voor het laatste verzuim. Docenten in het wetenschappelijk en hoger onderwijs en op middelbare scholen gaven dit het vaakst aan. Verzuim door werkdruk werd ook relatief vaak genoemd door werknemers in de ICT, met een creatief- en taalkundig beroep, of in de zorg- en welzijn.

Werknemers afgelopen jaar elf miljoen dagen ziek

De daling in psychische klachten tijdens de coronapandemie heeft zich daarmee niet doorgezet. Dit is ook terug te zien in het aantal verzuimdagen. Afgelopen jaar waren werknemers in totaal elf miljoen dagen ziek vanwege werkstress. In 2020 waren dit er nog negen miljoen.

Daarmee blijven de verzuimkosten voor werkgevers hoog. In 2020 leverde dat een kostenpost op van 2,8 miljard euro. Een jaar daarvoor was dat nog 3,2 miljard euro. Voor 2021 zijn de loonkosten nog niet bekend, maar uitgaande van de gemiddelde loonstijging is de verwachting dat deze rond de 3,3 miljard euro komen te liggen.

Aanbevolen artikelen