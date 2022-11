De Nederlandsche Bank verkoopt 70 miljoen euromunten aan Kroatië

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft sinds 1 juli bijna 70 miljoen overbodige euromunten aan Kroatië verkocht. Dat land treedt komend jaar toe tot de eurozone en heeft daarom op 1 januari veel munten nodig. Het gaat vooral om munten van 2 en 1 euro en 2 en 1 cent.

Al jaren zijn er in Nederland meer munten van 1 en 2 eurocent dan we zelf nodig hebben. Omdat in Nederland bedragen tot 5 cent worden afgerond, gebruiken we de kleinste twee munten nauwelijks. Veel Nederlanders krijgen die munten alleen op vakantie in handen. Daarnaast geven buitenlandse toeristen die munten in Nederland uit. Van munten van 1 euro hebben meerdere landen een overschot.