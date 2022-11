Dieselprijs zakt ruim 12 cent in een week, nu weer net zo duur als benzine

De prijs voor een liter diesel is in een week tijd met 12,4 cent gezakt. Daardoor is de brandstof weer net zo duur als benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers.

De gemiddelde adviesprijs van beide brandstoffen is donderdag 2,120 euro. Dat is vooral bij diesel flink lager dan begin deze maand, toen je voor een liter nog 2,265 euro betaalde. In diezelfde periode daalde de benzineprijs slechts 3,2 cent.

Paul van Selms van UnitedConsumers vermoedt dat de verlaging van de dieselprijs te maken heeft met de aanstaande boycot van Russische olie. Die olie wordt vaak gebruikt om diesel van te produceren, maar in de EU geldt vanaf 5 december een gedeeltelijk invoerverbod op Russische ruwe olie.

Van Selms denkt dat veel bedrijven daar de afgelopen maanden al op hebben ingespeeld. Dat zorgde voor hogere prijzen. Nu de bedrijven klaar zijn voor die boycot, zakt de prijs van diesel weer naar een normaler niveau. Hij verwacht dat diesel binnenkort zelfs weer goedkoper is dan benzine.

Dat was in het verleden ook het geval, maar sinds eind augustus is diesel juist duurder. Dat komt doordat Russische olie door de oorlog in Oekraïne steeds schaarser is geworden en dus duurder. Dit duwde de dieselprijs op.

Het is de vraag of de dieselrijder hier meteen van profiteert. Veel tankstationbedrijven hebben de afgelopen tijd dure diesel moeten inkopen. Die willen ze eerst kwijt voordat ze de goedkopere diesel gaan verkopen. "Maar ik verwacht dat diesel volgende week bij de meeste tankstations wel weer net zo duur is als benzine en daarna zelfs goedkoper", zegt Van Selms.

