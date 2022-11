Grote overname in cryptoland klapt, cryptokoersen onder druk

Het is een spannende week voor beleggers in cryptomunten. De grootste beurs Binance zou het noodlijdende handelsplatform FTX overnemen, maar de deal gaat toch niet door. Allerlei cryptomunten, waaronder de bitcoin en ethereum, dalen hierdoor hard in waarde.

De waarde van de populairste cryptomunt Bitcoin is sinds zondag met maar liefst 21 procent gedaald tot 16.700 euro, het laagste niveau sinds eind 2020. Bij ethereum is de waardedaling 26 procent: die munt kost nu ruim 1.200 euro.

Die stevige dalingen zijn veroorzaakt door de soap rond de overname van FTX door Binance, twee van de grootste handelsplatformen voor cryptovaluta. FTX verkeert al enige tijd in de financiële problemen. Dat had veel invloed op de koersen, omdat beleggers vreesden dat het platform failliet zou gaan. Uit angst haalden ze snel miljarden euro's aan cryptomunten weg bij FTX.

Opmerkelijk is ook dat Binance bijdroeg aan de problemen bij FTX, door afgelopen zondag plots al zijn FTT-munten - de cryptovaluta van FTX - te verkopen. Om zichzelf te redden verkocht FTX juist alle bitcoins die het bezat. Dat veroorzaakte veel onrust en een koersdaling.

Binance kondigde dinsdag aan zijn concurrent gedeeltelijk over te nemen en zodoende te redden. Maar wel onder voorwaarde dat de eigenaar van Binance nog in de financiële administratie van FTX mocht kijken. Door die voorwaarde werden beleggers niet gerustgesteld: ze haalden weer veel van hun cryptomunten weg.

Woensdagavond meldde Binance dat de deal niet doorgaat. Het handelsplatform ziet er na het kijkje in de boeken van FTX toch van af. Een andere reden is dat er een onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten naar FTX zou lopen.

