Werknemers van Action kunnen volgend jaar rekenen op 10 procent meer loon

Ongeveer twintigduizend werknemers van Action in ons land krijgen volgend jaar een loonsverhoging van 10 procent. Die komt nog eens boven op de eenmalige netto-uitkering van 350 euro die in december wordt uitgekeerd. Het bedrijf hoopt op die manier de medewerkers te compenseren voor de torenhoge inflatie, heeft de discounter donderdag bekendgemaakt.

"Voor onze medewerkers zijn wij in de markten waarin wij opereren actief met het maken van nieuwe afspraken over het beloningspakket en de arbeidsvoorwaarden", zegt CEO Hajir Hajji. "Wij vinden het belangrijk dat onze collega's niet alleen passend worden beloond, maar dat ook rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke economische situatie."

Consumenten weten hun weg naar de Action-filialen nog steeds te vinden nu de energieprijzen stijgen en de koopkracht daalt. Vooral dagelijkse boodschappen zoals wasmiddel, zeep, toiletpapier en keukenrollen zijn gewild. De verkopen van die artikelen liggen tot 30 procent hoger dan in eerdere jaren.

"Maar we zien ook producten die extra in trek zijn door de stijging van de energieprijzen, zoals elektrische kachels, kaarsen, plaids, pantoffels en batterijen", vertelt Hajji.

Action behaalde in de eerste negen maanden van dit jaar een omzet van 6,1 miljard euro, een stijging van 27 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal winkels steeg met 150 tot 2.133 en dat leverde 4.300 nieuwe banen op.

De discounter heeft in totaal 65.000 werknemers in dienst in tien landen, waaronder, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk en Spanje.