Aantal jonge ondernemers in vijf jaar tijd bijna verdrievoudigd

Het aantal jonge ondernemers is in vijf jaar tijd explosief gegroeid. Waren er in 2017 nog een kleine 19.000 jongeren onder de 22 jaar die een eigen bedrijf waren gestart, inmiddels zijn dat er ruim 51.000. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK).

De jongeren zijn actief in onder meer mode, sieraden maken, taarten bakken, fotografie en uiterlijke verzorging. De groei is vooral sterk bij jongeren onder de vijftien jaar. Dat aantal werd in vijf jaar zeven keer zo groot, al is het totale aantal met 658 nog beperkt.

Dat er steeds meer jonge ondernemers bij komen, komt onder meer door de populariteit van sociale media. Dat zegt KVK-adviseur Gerdine Annaars, expert op het gebied van jong ondernemen. "Inspirerende succesverhalen op sociale media zijn voor jongeren een belangrijke reden om voor zichzelf te beginnen. De jongeren denken: 'Wat zij kunnen, kan ik ook'", zegt Annaars.

Ook denkt ze dat de coronalockdowns een rol hebben gespeeld. "Het verplicht thuiszitten tijdens de coronaperiode heeft het ondernemen bij jongeren nog een extra boost gegeven. Veel speelde zich online af en dat stimuleerde jongeren om ook zelf via een webwinkel of sociale media te gaan ondernemen."

Verder is er op scholen veel aandacht voor het ondernemerschap. Dat stimuleert jongeren ook om zelfstandig aan de slag te gaan, denkt Annaars.

Gemiddeld zijn in Noord-Holland en Utrecht de meeste jonge ondernemers. Daar besloten respectievelijk 34,3 en 33,9 op de 10.000 jongeren een eigen bedrijf te starten. In Limburg en Drenthe is dat cijfer het kleinst, met 19,3 en 20,6 op de 10.000 jongeren.

