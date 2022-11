Duitsland blokkeert Chinese investeringen in chipmakers

Het Duitse kabinet geeft Chinese bedrijven geen toestemming om zich in te kopen bij twee Duitse chipfabrikanten. Zo wil de regering voorkomen dat technische kennis in Chinese handen komt en dat Peking invloed krijgt op de productie van kritieke goederen, zoals microprocessors.

Het gaat om het bedrijf Elmos, dat de interesse van het Chinese Sai Microelectronics had gewekt. Dat wilde via een dochteronderneming de in Dortmund gevestigde chipmaker overnemen. Daar steekt Berlijn dus een stokje voor. Een ander Chinees bedrijf wilde investeren in het in Beieren gevestigde ERS Electronics. Ook dat ziet de regering niet zitten.