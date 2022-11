Drukte in winkels van voor corona komt (waarschijnlijk) niet terug

De winkelstraten worden na twee coronajaren weer drukker. Toch zitten we nog lang niet op het niveau van voor corona. Worden de winkels ooit weer zo druk als vroeger? Gertjan Slob, directeur van onderzoeksbureau Locatus, denkt van niet.

Op dit moment liggen de bezoekersaantallen van de winkelstraten op nog geen 60 procent van de aantallen voor corona, volgens cijfers van Locatus. Dat zal tijdens de decembermaand nog wel "iets omhooggaan", denkt een woordvoerder van branchevereniging INretail. December is traditioneel gezien een heel drukke maand voor winkels, vanwege de feestdagen en kerstvakantie.

In de afgelopen twee jaar was er veel dicht vanwege corona. "Toen gingen de winkels juist dicht in december," zegt de woordvoerder. "Vanwege de maatregelen. Het zou zomaar zou kunnen dat mensen dit jaar extra willen genieten van de sfeer van de feestdagen in de winkels, zoals de mooie versiering. Dat zou betekenen dat de winkels in december dit jaar drukker worden dan ooit."

Maar ook als december een ouderwets drukke maand wordt, blijft het minder druk in de winkelstraten dan eerdere jaren. "De winkels zijn elk jaar drukker in december, maar de terugval in bezoekers zal niet in een maand worden ingehaald, " zegt Gertjan Slob, directeur van Locatus. "En het is natuurlijk nog koffiedik kijken. Maar ik verwacht niet dat het ooit nog zo druk wordt als vroeger."

Het aantal bezoekers in de winkelstraten loopt al jaren terug. Door de coronacrisis is dit in een stroomversnelling gekomen. "Mensen kopen meer online. Dat komt niet alleen doordat mensen nu meer producten online kunnen kopen, zoals boodschappen. Mensen die voor de coronacrisis nog niet zo handig waren met een computer moesten er tijdens corona wel aan geloven, zegt Slob. "Ook zij bestellen nu online."

Aanbevolen artikelen