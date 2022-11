Hogere premies, minder korting: recordaantal overstappers zorgverzekering verwacht

Een recordaantal mensen gaat dit jaar overstappen van zorgverzekering, is de verwachting. Kortingen verdwijnen, premies stijgen en consumenten letten op de kleintjes. Een polis via de werkgever wordt bovendien minder interessant, dus de prijsbewuste consument is op de vlucht.

Jaarlijks stappen bijna 1,2 miljoen mensen over naar een andere zorgverzekering. Dat is ongeveer 7 procent van het totaal. Elk jaar is het eind november en in december tijd om te kijken welke verzekering bij je past en of je het komend jaar ook aanvullende dekking nodig hebt.

"Dit jaar zullen veel meer mensen op zoek gaan naar een nieuwe polis", verwacht hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot (Universiteit van Maastricht). "Ik denk dat we een recordaantal overstappers gaan zien, zeker meer dan 8 procent." In de afgelopen vijftien jaar wisselden niet zo veel mensen van zorgverzekering. Ook toezichthouder NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en vergelijker Independer laten weten veel meer overstappers te verwachten dit jaareinde.

Allereerst stijgen de zorgpremies, terwijl consumenten proberen op de kleintjes te letten. Toonzetter DSW maakte al bekend 9,75 euro per maand extra te vragen, de rest van de premies komt uiterlijk 12 november. Groot: "Als je een nieuwe polis gaat kiezen terwijl het buiten koud is en de energieprijzen en inflatie oplopen, dan is de zorgverzekering zeker iets waar je een besparing zoekt." Volgens Independer, de grootste vergelijkingssite voor zorgverzekeringen, is het verschil tussen premies van de duurste en goedkoopste basisverzekeringen al jaren rond de 500 euro op jaarbasis.

Wat dit overstapseizoen speciaal maakt, is dat hogere premies en extreme inflatie dit jaar samenkomen met het vervallen van de collectiviteitskorting. Ongeveer 60 procent van de mensen heeft een collectieve zorgverzekering via werk, gemeente of vakbond. Daarbij krijg je een korting op de premie. Eerder was die korting 10 procent, dit jaar nog maar 5 procent en vanaf 2023 is er geen korting meer toegestaan op de premie van de basisverzekering. Het ministerie van Volksgezondheid vond dat die collectieve verzekering vaak geen meerwaarde bood, behalve de korting. Dus is die korting geschrapt.

Collectieve zorgverzekering stimuleert gezondere levensstijl

Waarom zou je je dan nog collectief verzekeren? Eigenlijk is het idee dat werkgevers specifieke zorg regelen die bijvoorbeeld politieagenten of vrachtwagenchauffeurs kunnen gebruiken gezien hun werk. Maar veel mensen kiezen hun zorgpolis toch op basis van prijs, constateert de NZa.

Volgens Koen Kerstens, manager Health Solutions bij verzekeringsadviseur Aon, worden ook in 2023 nog duizenden collectieve zorgverzekeringen aangeboden. "Werkgevers stoppen daar niet mee." Kerstens adviseert bedrijven en zorgverzekeraars over de samenstelling van een collectieve zorgverzekering. Hij zegt dat de collectiviteitskorting op aanvullende zorgpakketten blijft bestaan en dat er voor werkgevers ook andere manieren zijn om preventieve zorg te bieden en gezondere levensstijl te stimuleren." Voorbeelden hiervan zijn sessies bij een arbeidsfysiotherapeut, een sporttest, coaching van een diëtist en een health check.

Consument schrapt aanvullende dekking

Groot verwacht dat creatieve oplossingen binnen collectiviteiten de massale overstap niet zullen tegengaan. "Als je die korting niet meer krijgt en elders goedkoper uit bent, dan ga je toch verder kijken." Hij verwacht dat mensen ook hun aanvullende dekkingen flink gaan afbouwen. "Heb je die tandverzekering en dekking voor je bril echt wel nodig?"

Mirjam Prins, manager Gezondheidszorg bij vergelijker Independer, ziet ook veel mogelijkheden om te besparen, maar ze waarschuwt voor roekeloze keuzes.

Prins: "Zo kun je het eigen risico met 500 euro verhogen tot 885 euro om 300 euro premie per jaar te besparen. Maar heb je die 885 euro in huis als je het opeens nodig hebt? Ook als je kiest voor een polis waarbij je niet naar elk ziekenhuis kunt, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar bedenk je eens: wat kost het als je bij een beenbreuk ver moet reizen naar het ziekenhuis? Zorg dat dergelijke besparingen weloverwogen keuzes zijn."

