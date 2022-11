Koers van bitcoin zakt naar laagste punt in twee jaar

De koers van de cryptomunt bitcoin is woensdag gedaald naar 17.429 dollar (omgerekend zo'n 17.378 euro). Dat is het laagste punt in bijna twee jaar. Ook de waarde van andere digitale munten, waaronder ethereum, daalde.

De oorzaak van die koersdalingen is dat er twijfels zijn over de financiële situatie van het cryptoplatform FTX. Dat bedrijf heeft een deal gesloten met Binance over een gedeeltelijke overname, maar er zijn twijfels of de deal wel doorgaat. Daarnaast vragen veel beleggers zich af hoe gezond andere bedrijven in de sector zijn.

Als gevolg van de onrust zakte de koers van de bitcoin - de grootste cryptomunt - dinsdag ook al flink: met 9 procent. Aan het begin van dinsdag stond de munt nog op een waarde van meer dan 20.000 dollar.

Vorig jaar oktober stond de bitcoin op zijn hoogste koers ooit: ruim boven de 60.000 dollar. In juli van dit jaar was die al gedaald naar 20.000 dollar.

Ook ethereum, de op een na grootste digitale valuta, zakte sinds dinsdagavond met 7,6 procent en staat nu op een koers van ongeveer 1.200 dollar.

