Mkb'ers komen sneller in aanmerking voor energievergoeding

Tienduizenden bedrijven met een hoge energierekening komen nu toch in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid. Het ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat je om in aanmerking te komen niet 12,5 procent, maar 'slechts' 7 procent van je omzet moet uitgeven aan energiekosten.

Een andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor de TEK was ook dat je minimaal 5.000 m3 gas of 50.000 kilowattuur stroom verbruikt. Bedrijven krijgen tijdelijk de helft van hun gestegen energiekosten terug en er geldt een maximumcompensatie van 160.000 euro.