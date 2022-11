Adidas vreest lagere winst na abrupt einde aan samenwerking met Ye

Delen via E-mail

Adidas waarschuwt voor een lagere winst nu de samenwerking van de kleding- en schoenengigant met rapper Ye abrupt tot een einde is gekomen.

Het bedrijf maakt woensdag bekend dat de jaarwinst in 2022 op ongeveer 250 miljoen euro zal uitkomen. Dat is een halvering van de eerder voorspelde 500 miljoen euro.

Het sportmerk beleeft een uitdagend jaareinde, liet Adidas-CFO Harm Ohlmeyer woensdag in een verklaring weten. Volgens hem is de vraag van consumenten in westerse landen sinds december afgenomen.