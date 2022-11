Waterschapsbelasting stijgt in 2023 sterker dan in de afgelopen jaren

De waterschapsbelasting gaat volgend jaar omhoog, verwacht koepelorganisatie Unie van Waterschappen. Hoewel de waterschappen de definitieve tarieven nog moeten vaststellen, betalen gezinnen met een eigen huis volgend jaar waarschijnlijk gemiddeld 30 euro per jaar meer. Huurders die alleen wonen betalen gemiddeld ongeveer 12 euro meer.

"Het is duidelijk dat de waterschapsbelastingen in 2023 sterker stijgen dan in de afgelopen jaren", zegt Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

"Ook kregen de waterschappen in 2022 net zoals iedereen in Nederland te maken met grote prijsstijgingen. Met name de sterk gestegen energiekosten hakken er behoorlijk in", zegt Lokin.