Ahold Delhaize berekent stijgende kosten niet door aan klanten

Supermarktconcern Ahold Delhaize is niet van plan om de stijgende energie-, transport- en loonkosten volledig door te berekenen aan de klanten. "Wij proberen de prijzen voor de consument zo laag mogelijk te houden. We nemen een deel van de prijsstijgingen voor eigen rekening en werken met een lagere marge", zegt topman Frans Muller.

Ahold Delhaize voert bovendien intensieve gesprekken met leveranciers. "Het is een lastige tijd om goede prijzen vast te stellen. We hebben het afgelopen jaar nog nooit zoveel werk gehad met leveranciers en dat zal de komende twaalf maanden zo blijven", verwacht Muller.

Volgens de topman staan consumenten momenteel flink onder druk vanwege de hoge inflatie, stijgende rentetarieven, vertraagde economische groei en de oorlog in Oekraïne. "En de onzekerheid duurt voort, niemand weet wanneer de oorlog voorbij is. Het is dan ook van groot belang dat we met de hele keten zorgen dat de prijzen laag blijven voor de consument. En dan moeten ook de leveranciers een bijdrage leveren."