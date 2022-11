Elon Musk verkoopt bijna 4 miljard dollar aan Tesla-aandelen

Elon Musk heeft voor bijna 4 miljard dollar (3,9 miljard euro) aan Tesla-aandelen van de hand gedaan. De Tesla-topman verkocht de aandelen slechts enkele dagen na zijn overname van Twitter.

De Tesla-topman stak zich voor miljarden dollars in de schulden om de overname van Twitter te betalen. Hij stemde er in april mee in om 54,20 dollar per aandeel te betalen. Dat was vlak voordat de financiële markten kelderden.