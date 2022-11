AOW-leeftijd gaat waarschijnlijk in 2028 omhoog omdat mensen langer leven

Delen via E-mail

De levensverwachting in Nederland stijgt en daarom gaat de AOW-leeftijd in 2028 waarschijnlijk met drie maanden omhoog.

Statistiekbureau CBS meldt woensdag dat Nederlanders die in 2028 65 jaar zijn naar verwachting nog 21,05 jaar leven. De AOW-leeftijd is gebaseerd op hoelang Nederlanders naar verwachting zullen leven.

De AOW-leeftijd is al jarenlang 67 jaar. Tot 2027 blijft dit zo, maar vanwege de nieuwe cijfers zal minister Carola Schouten (Pensioenen) de AOW-leeftijd in 2028 waarschijnlijk met drie maanden verhogen.

Hoewel de levensverwachting van 65-jarigen tussen 1950 en 2019 is toegenomen, zorgde de coronapandemie in 2020 en 2021 voor een daling. In beide jaren zijn ongeveer 10 procent meer mensen overleden dan verwacht.