AOW-leeftijd gaat in 2028 omhoog omdat mensen langer leven

De levensverwachting in Nederland stijgt en daarom gaat de AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog. Dat laat minister Carola Schouten (Pensioenen) woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De AOW-leeftijd is al jarenlang 67 jaar. Dat blijft tot zo 2027, omdat de wet voor het vaststellen van de AOW-leeftijd vijf jaar geldt.

Statistiekbureau CBS meldt woensdag dat Nederlanders die in 2028 65 jaar zijn naar verwachting nog 21,05 jaar leven. Voor het vaststellen van de AOW-leeftijd kijkt Schouten naar de levensverwachting van Nederlanders. Daarom verhoogt ze de AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden.

Hoewel de levensverwachting van 65-jarigen tussen 1950 en 2019 is toegenomen, zorgde de coronapandemie in 2020 en 2021 voor een daling. In beide jaren overleden ongeveer 10 procent meer mensen dan verwacht.

Vrouwen hebben een hogere levensverwachting dan mannen. In 2021 ging het bij 65-jarigen om een verschil van 2,6 jaar.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat het ging om de pensioenleeftijd. Dat klopt niet, het gaat om de AOW-leeftijd. We hebben dit aangepast.

