Consumentenvertrouwen zakt naar historisch dieptepunt

Het consumentenvertrouwen is in september en oktober naar een historisch dieptepunt gezakt. Niet eerder waren zo veel mensen negatiever over zowel de economische situatie als hun eigen financiële situatie, blijkt woensdag uit een analyse van statistiekbureau CBS.

Vooral het relatief grote aandeel consumenten dat een beetje verslechtering zag leidde tot het historisch lage consumentenvertrouwen (-59). Het aantal mensen dat de financiële situatie als veel slechter beoordeelde was minder groot dan in voorgaande crises.

Vooral de koopbereidheid was in oktober veel lager dan in eerdere periodes van laag vertrouwen. Veel consumenten zijn van mening dat het nu geen goed moment is om bijvoorbeeld een auto, meubels of huishoudelijk apparaten te kopen.

Verder dragen de oordelen over de financiële situatie in het afgelopen jaar en het komende jaar negatief bij aan de extreem lage koopbereidheid. Hierbij valt wel op dat consumenten minder negatief over hun financiële toekomst zijn dan voorheen.

Het aantal pessimisten was de afgelopen maanden historisch groot. Dit kwam voornamelijk door een grote toename van het aandeel consumenten dat zei dat hun financiële situatie een beetje slechter is geworden.

