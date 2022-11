Telg van beroemde bankiersfamilie Evelyn de Rothschild overleden

Sir Evelyn de Rothschild is op 91-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. De Rothschild was een telg van de beroemde Frans-Britse familie, die al enkele honderden jaren eigenaar is van een bankengroep. De Rothschild was ook bekend vanwege zijn steun voor goede doelen.

De in 1931 geboren De Rothschild begon op zijn 26e in het familiebedrijf. Hij was uiteindelijk jarenlang de hoogste baas bij N.M. Rothschild and Sons, het voornaamste onderdeel van het bankenimperium van de familie.

De Rothschild stond op goede voet met de eveneens dit jaar overleden Britse koningin Elizabeth. Hij zou zelfs haar financieel adviseur zijn geweest.

De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt. De Rothschild zou twee jaar geleden een beroerte hebben gehad en eerder dit jaar zijn besmet met het coronavirus. Volgens de familie is hij "vredig thuis overleden".

