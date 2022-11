Oekraïne beschuldigt Aegon, ING en Philips van zakendoen in Rusland

Internationale bedrijven die zaken blijven doen in Rusland financieren daarmee Rusissche oorlogsmisdaden. Met die waarschuwing heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse zaken Dmytro Kuleba gisteren op Twitter onder meer Aegon, ING en Philips aangesproken.

Bij de tweet van het ministerie is een afbeelding geplaatst met logo's van tientallen internationale bedrijven. Daarbij staan naast Aegon, Philips en ING bijvoorbeeld ook Shell en Unilever.

De bedrijven laten in reacties weten zich absoluut niet te herkennen in de beschuldiging. Ze stellen hun activiteiten in het afgelopen jaar stevig te hebben afgebouwd.

Zo stelt Aegon in een verklaring: "We hebben geen operationele activiteiten in Rusland en onze blootstelling als investeerder is verwaarloosbaar. Investeringen zijn beperkt tot minder dan 15 miljoen euro, dat is minder dan de helft van wat het voor de start van de oorlog was. Aegon zegt graag die blootstelling nog verder te willen afbouwen.

ING stelt dat de bank sinds het uitbreken van de oorlog 'geen nieuwe zaken meer doet' met Russische klanten. Als het om eerder verleende kredieten gaat, is dat geld al aan hen verstrekt, stelt ING. "Onze activiteit in Rusland neemt verder af naarmate de leningen worden terugbetaald. Wij sturen hier ook actief op." Volgens de bank is de blootstelling sinds eind februari met 43 procent verlaagd tot 3,8 miljard euro eind september.

Philips laat in een reactie weten dat de activiteiten in Rusland zijn afgeschaald tot het leveren van medische systemen, zoals MRI-scanners. "In lijn met alle wetgevingen en sancties blijven we dat doen. Toegang tot zorg is een basismensenrecht", zegt een woordvoerder.

Unilever verwees naar een eerdere verklaring waarin het levensmiddelenbedrijf stelt dat in maart alle import en export in en uit Rusland zijn stopgezet. "We zullen niet verder investeren in het land en we zullen ook niet profiteren van onze aanwezigheid in Rusland", stelde het concern toen al. Unilever zegt wel door te gaan met het leveren van 'dagelijkse essentiële voedsel- en hygiëneproducten gemaakt in Rusland aan mensen in het land.'

