Geen nieuw proces voor Theranos-oprichter Holmes, straf volgt later deze maand

Theranos-oprichter Elizabeth Holmes krijgt geen nieuw proces. De van fraude verdachte Amerikaanse ondernemer had hierom gevraagd, maar maandag werd duidelijk dat dit verzoek niet wordt ingewilligd. Holmes hoort op 18 november of ze de cel in moet.

Holmes richtte in 2003 op negentienjarige leeftijd het bedrijf Theranos op. Ze beweerde dat ze een technologie had ontwikkeld waarmee ze met een paar druppels bloed veel tests kon doen. Veel investeerders, onder wie mediamagnaat Rupert Murdoch, zagen daar brood in en het bedrijf groeide in rap tempo. Op het hoogtepunt was Theranos zelfs 9 miljard dollar waard.

In 2015 werd duidelijk dat de technologie helemaal niet bestond. Eerder dit jaar werd Holmes schuldig bevonden aan fraude. Holmes' voormalig zakenpartner en geliefde Ramesh 'Sunny' Balwani werd eveneens schuldig bevonden.

De advocaten van Holmes vroegen in september om een nieuw proces. Er zou informatie naar boven zijn gekomen waardoor een nieuw proces noodzakelijk is. De rechtbank in de Amerikaanse staat Californië heeft dit verzoek afgewezen. De rechter vindt dat het nieuwe bewijs geen aanleiding geeft om de zaak over te doen.

Volgens de huidige planning hoort Holmes op 18 november welke straf ze krijgt opgelegd. Ze zou tachtig jaar celstraf kunnen krijgen, maar vermoedelijk valt de straf een stuk lager uit.

