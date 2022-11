Looneis van 14,3 procent is volgens werkgevers niet reëel

Werkgevers zijn niet onder de indruk van de looneis van 14,3 procent die vakbond FNV vanaf volgend jaar op de cao-tafels legt. Op die manier moet de koopkracht van werknemers worden gerepareerd. "Het is niet reëel. Veel bedrijven kunnen dat helemaal niet betalen, aangezien de loonruimte er niet is", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN in gesprek met NU.nl.

Statistiekbureau CBS maakte dinsdag bekend dat de inflatie vorige maand iets is teruggelopen vergeleken met september, tot 14,3 procent. FNV vindt dat automatische prijscompensatie in alle cao's moet worden doorgevoerd, zodat mensen voortaan standaard kunnen rekenen op behoud van hun koopkracht.

Die eis leverde tot nu toe, op enkele uitzonderingen na, weinig op. Via acties en stakingen lukte het FNV wel om een flinke loonsverhoging af te dwingen voor het NS-personeel. De werknemers krijgen er gemiddeld 9,25 procent bij. Ook krijgen ze twee keer een uitkering van 1.000 euro. Verder verdwijnen de jeugdlonen en komt er een koopkrachtreparatie voor de hoge inflatie.

In de technologische industrie kwamen vakbonden en werkgevers in tegenstelling tot voorgaande keren snel tot een akkoord. De 160.000 werknemers kunnen rekenen op een loonsverhoging van 9 procent en een eenmalige uitkering van 1.080 euro bruto.

En afgelopen week werd bekend dat werknemers van IKEA Nederland in een jaar tijd een loonsverhoging van 13 procent tot bijna 17 procent krijgen. Wel verdwijnen de toeslagen voor werken op koopavond en de zaterdag. De toeslag voor werken op zondag wordt gehalveerd. Het geld dat daardoor vrijkomt, wordt gebruikt om de lonen te verhogen.

'Onderhandelaars aan cao-tafels zijn realistisch'

Uit cijfers van de AWVN blijkt dat de lonen afgelopen maand met gemiddeld 4,2 procent zijn gestegen en dat is ver beneden de inflatie. Op jaarbasis komt de gemiddelde loonstijging uit op 3,2 procent.

"Dat betekent dat onderhandelaars van beide partijen aan de cao-tafels realistisch zijn. De hoge inflatie is niet de schuld van het kabinet, werkgevers of vakbonden. De voornaamste reden ligt in het buitenland. We zien dus dat de eis voor een automatische prijscompensatie weinig effect heeft gehad", zegt de AWVN-woordvoerder.

Volgens de werkgeversclub zijn er verder nog veel economische onzekerheden. "En dat zorgt ook voor terughoudendheid bij bedrijven. Zeker nu er een mogelijke recessie op komst is."

Aanbevolen artikelen