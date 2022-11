Eitje wordt peperduur door oorlog en vogelgriep

Delen via E-mail

Eieren worden richting het einde van het jaar steeds duurder. Kippenboeren lopen op eieren door hogere kosten voor voer en energie. Ook ruimingen als gevolg van de vogelgriep en de ophokplicht zetten hun verdienmodel onder druk. Daardoor betalen consumenten al bijna 20 procent meer voor een ei, maar ook voor producten waar ei in zit, zoals taart, pasta en shampoo.

De prijs van scharreleieren in de supermarkt is half oktober maar liefst 20 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK. Vrije-uitloopeieren werden 12 procent duurder.

Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. De eerste oorzaak speelt al sinds begin dit jaar: door hogere kosten van graan voor leghennen, wordt ook het eitje duurder. En de kosten van energie nemen ook toe. Dat komt vooral door de oorlog in Oekraïne.

De tweede oorzaak is de vogelgriep. Die kwam in mei beter onder controle, maar sinds begin oktober geldt weer een landelijke ophokplicht voor pluimvee. Transporteurs moeten extra voorzichtig zijn als ze eieren komen halen.

Een vrachtwagen met enkele pallets eieren kan niet meer van kippenboer naar kippenboer rijden, maar moet met enkele pallets op en neer rijden naar de groothandel en moet voor een volgende rit weer ontsmet worden. Per rit kan dat 1.000 euro extra kosten, vertelt Oplaat. "Dat is toch weer 1 cent per ei."