Budget Energie stopt maandelijks salderen zonne-energie na golf van kritiek

Budget Energie gaat weer jaarlijks zonnestroom salderen. Dat heeft directeur Caroline Princen maandagavond bekendgemaakt in Radar . Het bedrijf had sinds 1 juli het beleid om dat maandelijks te doen, maar komt na veel kritiek terug op dat besluit.

Wie zonnepanelen op zijn huis heeft, kan op zonnige dagen meer stroom produceren dan nodig is. Die extra elektriciteit kun je dan terugleveren. Het teveel aan stroom wordt verrekend met de elektriciteit die je op minder zonnige dagen bij de leverancier afneemt.

Veel energieleveranciers verrekenen per jaar. Daardoor kunnen huishoudens de stroom die ze in de zomer opwekken, verrekenen met de energie die ze in de winter verbruiken. In de wintermaanden verbruik je meer stroom, terwijl de panelen minder produceren.

Maar enkele leveranciers, waaronder Budget Energie, besloten eerder dit jaar om alleen nog maandelijks te verrekenen. Daardoor konden huishoudens de hoge productie van zomermaanden niet meer verrekenen met het hoge verbruik in de wintermaanden. Dat kost panelenbezitters veel geld.

Het besluit zorgde voor veel kritiek. Meerdere leveranciers besloten vrij snel om weer jaarlijks te verrekenen. Maar Budget Energie hield vast aan het maandelijks salderen bij klanten met een variabel contract.

Daar komt het bedrijf nu alsnog op terug. Het gaat met terugwerkende kracht het jaarlijks salderen toch weer mogelijk maken. "We betreuren dat we zoveel ruis hebben veroorzaakt", zei Princen in Radar. Klanten die de afgelopen tijd meer moesten betalen door de maatregel, worden gecompenseerd.

Wel stelt de directeur dat de maatregel om jaarlijks te salderen deels gefinancierd wordt door klanten zonder panelen. Volgens Princen zijn dat vaak de lagere inkomens. Ze wil dit punt aandragen voor het debat over salderen dat later dit jaar in de Tweede Kamer plaatsvindt.

