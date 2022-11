Prijzen ook in oktober flink gestegen, maar lagere inflatie dan in september

Prijzen van goederen en diensten waren in oktober 14,3 procent hoger dan een jaar eerder, blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS . Energie was maar liefst 173 procent duurder dan in oktober 2021. Verder waren onder meer brandstof en boodschappen in prijs gestegen.

De inflatie was in oktober wel iets lager dan in september, toen die 14,5 procent bedroeg. Dat komt vooral doordat de energie- en brandstofprijzen iets minder hard omhooggingen. Al ging het bij energie nog steeds om een zeer forse prijsstijging.

Voedselprijzen waren in oktober op jaarbasis wel iets meer gestegen dan in september. Dit kwam vooral doordat brood, granen en zuivel harder in prijs stegen. Dat geldt ook voor kleding.

De cijfers van het CBS kunnen een wat vertekend beeld geven. Het statistiekbureau kijkt bij het bepalen van de prijzen voor gas en stroom naar de tarieven die leveranciers hanteren als iemand een nieuw contract afsluit.

Maar veel huishoudens hebben een contract dat nog een tijdje doorloopt en daarin zijn vaak lagere tarieven afgesproken. Daardoor kan het zijn dat velen het afgelopen jaar niet of nauwelijks meer zijn gaan betalen voor hun energie. Het CBS werkt aan een nieuwe meetmethode die dit probleem moet ondervangen.

Vorige week maakte het CBS al bekend dat de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode uitkwam op 16,8 procent. Dat is dus hoger dan de methode van het Nederlandse statistiekbureau. Dit komt doordat in de Europese methode de kosten voor de eigen woning niet meetellen.

