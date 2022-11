Nigeriaanse weduwen staken na jarenlange juridische strijd hun zaak tegen Shell

Delen via E-mail

De vier Nigeriaanse weduwen die Shell medeverantwoordelijk houden voor de dood van hun echtgenoten in 1995, hebben hun zaak gestaakt. Dat liet de advocaat van de weduwen maandagavond weten.

De beslissing zorgt bij de weduwen voor "teleurstelling en frustratie", zo legt de advocaat uit in een statement. Reden om toch te staken is dat de vier weduwen vanwege de langslepende zaak de vreselijke gebeurtenissen steeds opnieuw herbeleven, "terwijl de uitkomst erg onzeker is."