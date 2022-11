Nigeriaanse weduwen staken hun jarenlange juridische strijd tegen Shell

Delen via E-mail

De vier Nigeriaanse weduwen die Shell medeverantwoordelijk houden voor de dood van hun echtgenoten in 1995, hebben hun zaak tegen het bedrijf beëindigd.

De beslissing heeft bij de weduwen tot "teleurstelling en frustratie" geleid, zo laat hun advocaat in een verklaring weten. Maar vanwege de langslepende zaak beleven de vrouwen de vreselijke gebeurtenissen steeds opnieuw, "terwijl de uitkomst van de zaak erg onzeker is". Daarom besloten ze de juridische strijd toch te staken.

Hun echtgenoten waren antiolieactivisten die in 1995 werden opgehangen na wat wereldwijd werd gezien als een schijnproces. Shell werkte volgens de weduwen nauw samen met het toenmalige regime in Nigeria en zou hebben aangedrongen op maatregelen tegen de activisten.

Afgelopen maart oordeelde de rechtbank in Den Haag dat er niet genoeg bewijs is voor de beschuldiging van de Nigeriaanse weduwen. Maar zij houden vol dat Shell getuigen heeft omgekocht om valse getuigenissen te laten afleggen. Die zouden als bewijs zijn gebruikt in de zaak die uiteindelijk tot de executie van hun mannen leidde.