Vliegtuigen zaten in derde kwartaal bijna net zo vol als voor corona

Vliegtuigen zaten in het derde kwartaal weer bijna net zo vol als voor de coronatijd, blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Tussen juli en september was bijna 80 procent van de stoeltjes in vliegtuigen van en naar Nederland gevuld, tegenover 83 procent in 2019.

De luchtvaart behoort tot de sectoren die nog altijd de gevolgen voelt van de coronapandemie. Door de bijbehorende maatregelen is er jarenlang minder gevlogen. Hoewel de sector nu herstelt, lopen de passagiersaantallen en bezettingsgraden nog altijd achter op de situatie van voor corona.

In het derde kwartaal reisden 18,7 miljoen passagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens. Dat zijn er anderhalf keer zoveel als de twaalf miljoen passagiers in het derde kwartaal van vorig jaar. Wel zijn het er nog altijd miljoenen minder dan in 2019, toen er nog ruim 23 miljoen mensen van en naar Nederland vlogen.

Ook bezettingsgraad van de vliegtuigen herstelde ten opzichte van de afgelopen twee jaar: vliegtuigen waren tussen juli en september voor bijna 80 procent gevuld. In 2021 en 2020 lag dat percentage over dezelfde periode op respectievelijk 66 en 48. In 2019 waren vliegtuigen met 83 procent ietsje beter gevuld.

