Ryanair vervoerde in zomermaanden recordaantal passagiers

De coronamalaise in de luchtvaart lijkt in ieder geval bij Ryanair voorlopig voorbij. Het Ierse bedrijf vervoerde in de zomermaanden een recordaantal passagiers.

Samen met hogere prijzen zorgde het voor een winst van meer dan 1 miljard euro, zo blijkt uit cijfers die de luchtvaartmaatschappij maandag heeft gepubliceerd.

Ryanair had net als andere bedrijven in de luchtvaart lange tijd te kampen met de gevolgen van de pandemie. Door lockdowns kwam het vliegverkeer grotendeels tot stilstand, wat zorgde voor grote verliezen en dalende passagiersaantallen.

Bij de Ierse budgetvlieger lijken de grootste problemen voorbij. Waar het bedrijf vorig jaar tussen begin april en eind september nog 39,1 miljoen passagiers vervoerde, waren dat er dit jaar 95,1 miljoen. In de zomermaanden was zelfs sprake van een recordaantal passagiers. Ook was het bedrijf in staat de tarieven met 14 procent te verhogen.

Het zorgde voor een winst van 1,37 miljard euro in de eerste zes maanden van boekjaar 2022, dat bij Ryanair begint op 1 april. Niet eerder was in die periode de winst zo hoog. Zo rolde er vorig jaar in dezelfde periode nog een verlies van 48 miljoen euro uit.

Het bedrijf verwacht in de wintermaanden een klein verlies te draaien, maar denkt dat de winst over het hele jaar toch boven de 1 miljard euro zal uitkomen. Dat is volgens topman Michael O'Leary wel op voorwaarde dat er geen grote schokken komen, zoals een forse heropleving van het coronavirus.

