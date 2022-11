Hypotheekrentes dalen licht na wekenlange stijging

De rentes op hypotheken zijn vorige week heel licht gedaald, nadat ze een aantal weken flink opliepen. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Van Bruggen. Het gaat dan vooral om hypotheken met een vaste rente. Wie een variabele rente wil, betaalt wel meer dan een week geleden.

Hypotheekrentes zijn in september en oktober hard gestegen, nadat ze in de eerste helft van dit jaar ook al flink de hoogte in schoten. In de voorbije week is die stijging even een halt toegeroepen.