Zorgfonds PFZW verhoogt pensioenen volgend jaar met 6 procent

Het pensioenfonds voor zorgpersoneel verhoogt de pensioenen volgend jaar met 6 procent. PFZW staat er financieel goed voor en heeft daardoor genoeg ruimte om de pensioenuitkeringen per 1 januari te verhogen. De premie voor wie in de toekomst met pensioen gaat, blijft hetzelfde.

De pensioenen met dat percentage verhogen, zat er volgens PFZW niet in. Maar het pensioenfonds hoopt met de verhoging van 6 procent toch voor wat verlichting te kunnen zorgen. Het is de tweede verhoging in korte tijd. Op 1 oktober gingen de pensioenen van PFZW al met 2,7 procent omhoog.

Nu zijn er bij PFZW dus twee verhogingen in korte tijd. Dit komt doordat de financiële positie van het fonds de afgelopen tijd flink is verbeterd. Ook bij veel andere pensioenfondsen is dat het geval. Of die hun pensioenen volgend jaar ook verhogen, bepalen ze in de komende weken.