PostNL duikt in rode cijfers doordat klanten minder online shoppen

Consumenten bestelden afgelopen kwartaal minder pakketjes online. Daardoor hoefde PostNL minder te bezorgen, terwijl het bedrijf wel te maken heeft met hogere kosten. De post- en pakketbezorger kwam daardoor in de rode cijfers terecht, met een verlies van 20 miljoen euro.

Huishoudens hebben te maken met oplopende kosten voor onder meer energie, brandstof en boodschappen. Daardoor bezorgde PostNL 1,1 procent minder pakketten dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij briefpost was er een krimp van maar liefst 9,3 procent, al was dat volgens verwachting.

De totaalomzet van het bedrijf kwam in het derde kwartaal uit op 709 miljoen euro. Dat was 3 procent minder dan een jaar eerder. Van die omzet hield PostNL onder de streep dus niets over. Dat kwam niet alleen door minder inkomsten, maar ook doordat de uitgaven stegen. Dan gaat het onder meer om hogere lonen voor personeel.

Enkele weken geleden maakte het bedrijf al bekend dat het resultaat over het derde kwartaal minder zou zijn dan gedacht. Het bedrijf denkt dat deze problemen nog wel een tijdje aanhouden. Zo merkt PostNL dat de voorraden bij reguliere winkels en webshops groeien, doordat er minder wordt besteld.

Toch is het bedrijf hoopvol over het vierde kwartaal. Dat is de belangrijkste periode van het jaar. Niet alleen omdat consumenten in aanloop naar de feestdagen meer kopen, maar ook omdat veel mensen dan kerstkaarten sturen.

Aanbevolen artikelen