Miljoenen iPhones minder door lagere vraag en strenge lockdown

Techconcern Apple verwacht dit jaar miljoenen iPhones minder te kunnen produceren dan oorspronkelijk was voorzien. Volgens nieuwsdienst Bloomberg komt dit door een lagere vraag naar de nieuwe iPhone 14. Ook speelt mee dat een grote fabriek in China deels is gesloten vanwege coronabesmettingen. Daardoor kunnen minder toestellen worden gemaakt en lopen wachttijden op.

Aanvankelijk verwachtte Apple dat het de komende tijd 90 miljoen iPhone 14's zou maken. Dat aantal is volgens ingewijden bijgesteld naar 87 miljoen exemplaren. Er is minder vraag naar, doordat consumenten zouden kijken naar goedkopere alternatieven.

Ook voerde de Chinese overheid onlangs in delen van de stad Zhengzhou een lockdown in. Dat raakt ook de grootste Apple-fabriek ter wereld, die naar schatting zo'n 80 procent van de iPhone 14-modellen maakt. De fabriek is wel open, maar produceert fors minder dan normaal.

Om het aantal besmettingen laag te houden, geldt voor medewerkers in Zhengzhou een verbod om ergens anders te zijn dan op de fabriek. Een deel van het personeel weigert om naar de fabriek te komen, uit angst voor een coronabesmetting. Anderen zijn zelfs de stad uit gevlucht.

