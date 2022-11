Twitter vraagt tientallen ontslagen medewerkers terug te keren

Twitter vraagt zondag tientallen medewerkers die na de overname door Elon Musk hun baan verloren, terug te keren. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om mensen die per ongeluk zijn ontslagen of doordat het management verkeerde beslissingen had genomen.

Sommigen werden te snel ontslagen, meldt Twitter. Het management realiseerde zich te laat dat hun werk en ervaring toch nodig zijn om de vernieuwingen op te bouwen die Musk voor ogen heeft.

Twitter ontsloeg deze week bijna 3.700 mensen via e-mail. Veel werknemers kwamen erachter dat ze hun baan waren kwijtgeraakt nadat hun toegang tot systemen, zoals e-mail en Slack, plotseling werd opgeschort. De terugkeerverzoeken aan medewerkers tonen aan dat de overname "gehaast en chaotisch" verliep, zeggen bronnen.

Twitter heeft nog ongeveer 3.700 mensen in dienst. Musk dringt er bij het overgebleven personeel op aan om snel aan de vernieuwingen te werken. Een aantal medewerkers heeft zelfs op kantoor geslapen om de deadlines te halen.

Plan nieuwe vinkjes uitgesteld

Zo is Twitter begonnen met de invoering van een nieuw abonnementssysteem. Het gaat om een nieuwe versie van Twitter Blue, een betaalde dienst waarvoor gebruikers 8 dollar (zo'n 8 euro) per maand voor het verificatievinkje, ofwel de 'blue check'.

Daarmee bewijzen gebruikers dat ze zijn wie ze zeggen te zijn. Veel bekendheden, bedrijven, overheidsinstanties en journalisten maken nu nog gratis gebruik van dit tekentje om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Twitter heeft de deadline voor het wijzigen van de vinkjes zondag verplaatst tot na de tussentijdse verkiezingen in de VS van dinsdag, meldt The New York Times. Dat besluit is genomen vanwege bezorgdheid dat het plan zou kunnen worden misbruikt om onenigheid te zaaien tijdens de verkiezingen.

1:58 Afspelen knop Minder controle en 'spambots': dit wil Elon Musk met Twitter

Eerder

Aanbevolen artikelen