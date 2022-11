Deelscooters van Go Sharing verdwijnen noodgedwongen uit meeste steden

De elektrische deelscooters van Go Sharing verdwijnen uit 45 steden in Nederland. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren razendsnel, maar zal straks nog maar in dertien steden te zien zijn.

Go Sharing schrijft in een verklaring dat het gebruik van de scooters nog vaak te laag is om rendabel te zijn. "In het huidige economische klimaat, waarin er veel onzekerheid is, zijn investeerders terughoudend."

In veel steden zijn de deelscooters wel populair. Daar is dan ook vaak overlast. De scooters worden soms op plaatsen geparkeerd waar dat niet de bedoeling is. Daarom besloot gemeente Utrecht eerder al om de deelscooters niet meer toe te staan.

Go Sharing zegt dat de scooters geleidelijk uit de steden zullen verdwijnen. Je kunt nog wel van de groene scooter gebruikmaken in onder meer Haarlem, Delft, Den Haag en Rotterdam.

