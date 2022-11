Mogelijk toch compensatie voor alle spaarders met hoge spaartaks

Spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de hoge vermogensbelasting tussen 2017 en 2021, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. Eerder was de indruk dat alleen 70.000 bezwaarmakers geld terug zouden krijgen, terwijl veel meer mensen gedupeerd zijn.

Het gaat hier om de vermogensrendementsheffing, de belasting op spaargeld in box 3. Die heffing ging uit van een fictief rendement, dat met sparen helemaal niet haalbaar was in de periode van 2017 tot 2021. Veel spaarders betaalden meer belasting dan dat ze rente ontvingen. In december 2021 besloot de rechter dat spaarders hiervoor gecompenseerd moeten worden.