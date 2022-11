Rijkere mensen gaan toch weer meer betalen voor huishoudelijke hulp

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt weer afhankelijk van het inkomen van de hulpbehoevende, heeft de ministerraad vrijdag besloten. Vanaf 2025 wordt het inkomen meegewogen bij de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage.

Sindsdien is die regel losgelaten en betaalt iedereen hetzelfde tarief van maximaal 19 euro per maand; het zogeheten Wmo-abonnementstarief. De invoering van deze inkomensonafhankelijke eigen bijdrage leidde al snel tot een enorme toename van met name het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp.