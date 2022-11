Verzekeraar hoeft juridische kosten van Sywert van Lienden niet op te hoesten

Verzekeraar HDI Global Specialty SE hoeft de juridische kosten van Sywert van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme niet te betalen, heeft de rechtbank Rotterdam vrijdag besloten. De twee werden in juli door een rechter ontslagen bij de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) omdat ze in strijd met hun eigen statuten werkten.

HDI wil deze kosten niet betalen en hoeft dat ook niet. De rechtbank in Rotterdam zegt dat de twee niet "aannemelijk hebben gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vordering, die in wezen een geldvordering is". Zo hebben ze volgens de rechter geen concrete en onderbouwde gegevens beschikbaar gesteld over hun actuele inkomsten en hun vermogen.