Voedselprijzen dalen verder, alleen graan is duurder geworden

De handelsprijzen van basisvoedsel zoals zuivel, vlees en suiker zijn afgelopen maand opnieuw gedaald. Uitzondering hierop was graan, waarvan de prijs vooral steeg door de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van VN-voedselorganisatie FAO. De prijzen op de wereldmarkt kunnen ook gevolgen hebben voor wat we in de supermarkt betalen.

Boodschappen zijn de laatste tijd steeds duurder geworden. Dit komt onder meer doordat de prijzen voor basisvoedsel afgelopen winter en voorjaar flink de hoogte in schoten. In maart dit jaar stond de index van de FAO zelfs op recordhoogte.

Sindsdien daalden de prijzen met gemiddeld zo'n 15 procent. Vooral plantaardige oliën, bijvoorbeeld palm- en sojaolie, werden goedkoper. Ook vorige maand was weer sprake van een daling.

Graan was dus de uitzondering. Dit kwam vooral door ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Laatstgenoemde is een belangrijke exporteur van graan en sloot een deal met Rusland om de export op peil te houden. Maar Rusland stapte eind oktober tijdelijk uit de deal, wat zorgde voor hogere prijzen. Inmiddels doen de Russen weer mee en kunnen graanschepen weer Oekraïense havens verlaten.

De aanhoudende daling van de voedselprijzen kunnen op termijn gevolgen hebben voor wat we moeten afrekenen bij de supermarktkassa. Die invloed zal niet meteen voelbaar zijn. Supermarkten en fabrikanten spreken prijzen af voor enkele maanden of langer. Pas als die periode voorbij is, kunnen de prijzen eventueel kunnen dalen.

