Steeds meer middeninkomens melden zich met financiële problemen

Steeds meer middeninkomens komen in de financiële problemen door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. De vrees bestaat dat, ondanks de koopkrachtmaatregelen van het kabinet, het aantal huishoudens met schulden flink zal toenemen.

"We merken dat veel mensen enorm in de stress zitten", zegt algemeen directeur Martin Suithoff van De Nederlandse Schuldhulproute in gesprek met NU.nl.

Via het initiatief Geldfit kunnen mensen online en telefonisch advies krijgen hoe zij met hun financiële problemen om moeten gaan. Het afgelopen kwartaal hebben 367.000 mensen de website geldfit.nl bezocht, maar liefst drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

"Mensen weten de weg naar de schuldhulp van de gemeente, een budgetcoach of een schuldhulpmaatje niet te vinden. Verder zijn huishoudens er niet van op de hoogte dat het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Ook gebruikt niet iedereen de inkomensregelingen die er zijn."

Suithoff benadrukt dat veel mensen zich schamen om hulp te vragen. "Of het is bepaalde trots, waardoor sommige mensen een extra baantje erbij nemen in de avond of geld lenen bij familie of vrienden. Zij willen liever hun problemen zelf oplossen."