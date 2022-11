Stroeve herstart kerncentrales zet stroomproductie in Frankrijk onder druk

Delen via E-mail

Het heropstarten van een aantal kernreactoren in Frankrijk verloopt moeizaam. Daardoor kan het land de komende maanden minder stroom produceren en moet het die waarschijnlijk inkopen op de Europese markt. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de stroomprijzen.

De Fransen halen zo'n 70 procent van hun elektriciteit uit kernenergie. Maar bijna de helft van de 56 kernreactoren in het land is stilgelegd voor noodzakelijk onderhoud.

Energieconcern EDF verwachtte eerder dat het de reactoren dit najaar weer zou kunnen opstarten. Maar het bedrijf heeft nu bekendgemaakt dat vier reactoren waarschijnlijk pas in januari of februari in gebruik kunnen worden genomen.