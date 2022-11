Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Voor het eerst in zo'n twee maanden is de gasprijs omhooggegaan. Op woensdag, het peilmoment voor de recentste gasupdate van de overheid, betaalden handelaren 125,86 euro voor een megawattuur. Dat is ruim 20 euro meer dan een week eerder.

Wel is het nog beduidend lager dan de piek van eind augustus, toen handelaren bijna 350 euro moesten neertellen voor een megawattuur. Sindsdien daalde de prijs door het zachte najaarsweer en de aanvoer van veel vloeibaar aardgas (lng). Daarnaast hebben veel Europese landen hun gasvoorraden inmiddels voor een groot deel gevuld.

Dat de prijs afgelopen week toch weer opliep, komt vermoedelijk door ongunstige weersvoorspellingen voor delen van Europa. Ook zijn er tankers die hun vloeibare aardgas niet meer in Europa afleveren, maar uitwijken naar andere landen.

Gasvoorraad nog wat verder gedaald

De gasvoorraad is weer wat verder geslonken. De vier voorraden in Nederland zijn gemiddeld voor 91,5 procent gevuld. Dat was een week geleden nog 91,7 procent. Dit komt uitsluitend doordat de opslag in Grijpskerk maar voor iets meer dan de helft is gevuld. De overige drie voorraden zijn vol (Norg en Alkmaar) of bijna vol (Bergermeer).

Dat er minder gas in Grijpskerk is opgeslagen dan vorige week, komt doordat die opslag wordt gespoeld. Ook speelt mee dat een deel van het gas is gebruikt.

Verbruik fors lager dan afgelopen jaren

Nederlanders zijn al maanden veel zuiniger met hun gasverbruik. De afgelopen maanden gebruiken bedrijven en huishoudens enkele tientallen procenten minder dan het gemiddelde van voorgaande jaren.

Tussen 27 oktober en 2 november gebruikten Nederlanders 666 gigawattuur per dag. Dat is 33 procent minder dan in voorgaande jaren. De hoge energieprijzen spelen hierin vermoedelijk een belangrijke rol.

