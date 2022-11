Vloeibaar gas uit Qatar is opeens onmisbaar voor ons sinds Oekraïne-oorlog

Het WK voetbal in Qatar begint over iets meer dan een week en dat houdt de gemoederen in ons land flink bezig. Het kabinet heeft besloten een delegatie te sturen, maar het is nog niet bekend wie er gaan. Economische belangen spelen daarbij een grote rol. Maar hoe intensief is onze handel met de Golfstaat? En welke belangen staan er op het spel?

Nederland importeerde vorig jaar voor 431 miljoen euro aan goederen vanuit Qatar. Het ging daarbij vooral om minerale brandstoffen en chemische producten, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. De export kwam uit op 617 miljoen euro. Er gingen vooral voedingsmiddelen, levende dieren, chemische producten, vervoermaterieel en machines richting Qatar.

Dat valt in het niet bij de export naar onze belangrijkste handelspartner Duitsland. Wij importeerden vorig jaar voor ruim 91 miljard euro aan goederen uit ons buurland, terwijl de export uitkwam op meer dan 135 miljard euro.

Toch vindt het kabinet een goede relatie met Qatar van groot belang, schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwijst daarbij naar de belangrijke rol van Qatar in de energiezekerheid voor Europa en daarmee Nederland. Veel Europese landen praten met Qatar over de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De Golfstaat is achter onder meer de Verenigde Staten een van de grootste producenten van het vloeibare gas.

Qatarees lng kan gas uit Rusland vervangen

De Europese Unie wil na de Russische inval in Oekraïne de afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland snel verminderen. Ook Nederland heeft daar plannen voor. Afgelopen jaar vloeide zo'n 155 miljard kubieke meter gas van Rusland naar Europese landen. Om dat te vervangen, is per jaar 112 miljoen ton lng nodig. Dat is bijna een derde van wat er jaarlijks beschikbaar is.

Volgens energie-expert René Peters van onderzoeksbureau TNO komt er momenteel nog niet veel lng uit Qatar naar ons land. "Wij halen het vloeibare gas vooral uit de VS, Noorwegen, Nigeria en zelfs nog een beetje uit Rusland. Maar Qatar is momenteel een van de drie grootste leveranciers wereldwijd. En vanwege de oorlog in Oekraïne zoeken Europese landen naar alternatieve leveranciers. Het gaat dus vooral om leveringen in de toekomst, en daarom is een goede relatie met Qatar belangrijk."

Bovendien is Shell behoorlijk actief in de Golfstaat, zegt Peters. Het olieconcern heeft daar zijn grootste GTL-fabriek staan. Daar wordt vloeibare brandstof gemaakt van aardgas.

Shell heeft zich verder ingekocht bij een project dat Qatar in staat moet stellen veel meer lng te exporteren dan het nu doet. Het Britse olie- en gasconcern maakt bekend een belang van bijna 9,3 procent te hebben genomen in het project North Field South.

Aanbevolen artikelen