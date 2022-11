Overheid moet optreden tegen verkoop van filtersigaretten

De overheid moet meer doen tegen de verkoop van filtersigaretten. De manier om te meten hoeveel schadelijke stoffen rokers binnenkrijgen, klopt niet, oordeelt de rechtbank in Rotterdam.

Volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd, die de zaak had aangespannen, is de verkoop van filtersigaretten "in strijd met de Tabaks- en rookwarenregeling" van de Europese Unie. Rokers krijgen volgens hen veel meer van de schadelijke stoffen teer, nicotine en koolmonoxide binnen dan is toegestaan.