Technische sector wil statushouders inzetten om personeelstekort op te lossen

De technische sector heeft vanwege grote tekorten aan technisch personeel een plan opgesteld om 60.000 vacatures ingevuld te krijgen. Om dit te bereiken, wil de sector statushouders en tijdelijk personeel van buiten de Europese Unie aantrekken.

"Het is echt vijf voor twaalf", zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. "Zonder onconventionele oplossingen loopt Nederland op tal van fronten letterlijk vast door het gebrek aan technici."

De organisaties willen de instroom van personeel verdubbelen en de uitstroom tot een minimum te beperken. Het plan zet zich daarom ook in om meer starters en zijinstromers die de overstap naar de technische sector willen maken klaar te stomen voor de techniek.

Het plan is overhandigd aan het kabinet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) laat weten dat ook het kabinet aan een actieplan werkt. "En ik denk dat dit plan erg aansluit. We moeten er daarom voor zorgen dat we gezamenlijk optrekken."