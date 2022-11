Gerard Sanderink moet van rechter stoppen als bestuurder IT-bedrijf Centric

Gerard Sanderink moet per direct stoppen als bestuurder van het IT-bedrijf Centric. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam donderdag besloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) was vorige week naar de Ondernemingskamer gestapt. Dat is een onderdeel van de rechtbank dat uitspraken doet over problemen binnen bedrijven.

In het verzoek aan de Ondernemingskamer vroeg het OM om schorsing van Sanderink. Het was namelijk al langere tijd onrustig bij Centric, dat onder meer IT-projecten voor de overheid doet. Sanderink besloot daarom anderhalf jaar geleden afstand te doen van zijn bestuursfunctie om de rust te bewaren. De Twentse miljonair besloot in oktober toch weer terug te keren.

Die stap beïnvloedde het werk van het OM, dat onderzoek doet naar de onrust binnen het bedrijf. Daarnaast wilde het OM dat de aandelen van Sanderink in Centric onmiddellijk werden overgedragen aan een door de Ondernemerskamer aangewezen beheerder.

De Ondernemingskamer geeft nu gehoor aan het verzoek van het OM. Het hof twijfelt of Sanderink rationele beslissingen kan nemen en leiding kan geven aan het bedrijf. Ook kan Sanderink zijn werk bij Centric en zijn privéleven niet goed gescheiden houden, vindt het hof.

Er worden daarom nieuwe bestuurders aangewezen. Sanderink mag daarnaast één aandeel houden, de rest wordt aan iemand anders in beheer gegeven. Het is nog niet duidelijk wie dat gaat zijn.

Sanderink ook verdachte in zaak rondom mogelijke omkoping

De onrust bij Centric ontstond onder meer doordat Sanderink de laatste jaren veelvuldig in het nieuws was. Zo had hij ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten. Hij zette haar aan de kant nadat hij bevriend was geraakt met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Kenners zetten veel vraagtekens bij haar beweringen.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Vorige maand werd bekend dat Sanderink ook verdachte is in een zaak over mogelijke omkoping door bouwbedrijf Strukton in Saoedi-Arabië.

