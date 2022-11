Werknemers IKEA krijgen flink meer loon in ruil voor minder toeslagen

Medewerkers van IKEA Nederland krijgen in een jaar tijd een loonsverhoging van minimaal 13 procent, oplopend tot bijna 17 procent. Dat heeft het woonwarenhuis bekendgemaakt.

In het cao-akkoord is afgesproken dat het loon van alle werknemers in twee stappen omhoog gaat. Per 1 november met 9 procent tot 11,7 procent voor de mensen die in de laagste loonschalen zitten. In juli volgend jaar komt daar nog 4 tot 5 procent bij.