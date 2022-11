Albert Heijn experimenteert met winkel zonder sigarettenverkoop

Albert Heijn (AH) houdt een proef met een supermarktfiliaal waar geen sigaretten meer worden verkocht. Daarmee loopt AH vooruit op wetgeving die de verkoop van sigaretten in supermarkten in 2024 verbiedt. AH kijkt nu wat er dan moet gebeuren met de servicebalie.

"Deze winkel is recent vernieuwd. De sigarettenverkoop is een belangrijk onderdeel van het gebied van de servicebalie. We kunnen nu zien wat voor effect het heeft op dit deel van de winkel als er geen tabak wordt verkocht", zegt een woordvoerder van AH tegen NU.nl.

Behalve tabak staan in dat gebied ook vaak bloemen, die kunnen tegenwoordig veelal met de zelfscan worden afgerekend. En de verkoop van loten en kaartjes gebeurt bij de servicebalie. "In de bewuste winkel staat nu een zuil, waar klanten kunnen aangeven als ze loten willen kopen, dan komt er een medewerker naar je toe."

Pakjes kunnen opgehaald worden bij een pakketkluis in plaats van aan de servicebalie. "We kijken goed naar wat klanten zelf willen of kunnen doen en waar ze graag een medewerker bij willen hebben", aldus de AH-woordvoerder.

Kruidvat trok als eerste grote keten vrijwillig de stekker uit de sigarettenverkoop. Dat was in 2018. Bij de supermarkten stopte LIDL er ongeveer een jaar geleden mee. Daar was de verkoop van, een zeer beperkt assortiment, sigaretten niet meer rendabel.

Sinds medio 2021 mogen sigaretten al niet meer zichtbaar zijn in de supermarkt. Ook dat zogeheten uitstalverbod liep vooruit op de steeds strenger wordende wetgeving met betrekking tot het ontmoedigen van roken.

Eerder

Aanbevolen artikelen