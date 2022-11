Ook pepernoot ontkomt niet aan prijsstijging, grootverpakking in trek

Het zal geen verrassing zijn: ook pepernoten, die eigenlijk kruidnoten heten, zijn dit jaar flink duurder. Een zak huismerknootjes van 200 gram is ruim 30 procent duurder geworden. Dat zegt directeur Oscar de Lange van marktleider Van Delft in gesprek met NU.nl.

Van Delft maakt niet alleen kruidnoten onder de eigen merknaam, maar tekent ook voor alle huismerknoten die in de schappen liggen bij supermarkten en drogisterijen. "Een zakje van 200 gram, dat het meest wordt verkocht, kostte vorig jaar 0,59 euro en nu 0,79 euro", aldus De Lange.

De producent kan niet anders dan de prijsstijgingen doorberekenen, zegt de directeur. "Dat vinden we niet leuk, maar we moeten wel." Naast de duurdere energie is tarwe meer dan verdubbeld in prijs. De prijs van plantaardige oliën en suiker is daarnaast verdrievoudigd.

"Die drie zaken zijn voor de gemiddelde koekenbakker het allerbelangrijkst", aldus De Lange. "En dan komen de energiekosten er nog eens bij."

Toch laten mensen zich niet snel hun pepernoot ontzeggen, merkt Van Delft. Sinds de start van het seizoen, dat ongeacht het weer altijd vroeg in september begint, gaan er 15 procent meer nootjes over de toonbank dan vorig jaar.

"Ik kan alleen maar gissen naar de oorzaak daarvan", aldus de directeur van Van Delft. "Mensen verlangen naar de winter, gezellig binnen zijn. Er is veel slecht nieuws; een kruidnootje is emotie." En dan speelde vorig jaar nog de corona-ellende.

'Pepernoot blijft het goedkoopste koekje in het schap'

Ondanks de prijsstijging is een kruidnoot volgens De Lange nog altijd het goedkoopste koekje in het schap. "Een zak van een kilo naturelnootjes kost nog geen 2 euro. We zien ook dat mensen weer vaker de naturelvariant kopen. En grotere verpakkingen worden duidelijk meer verkocht. Dat kost meer geld in één keer, maar is relatief voordeliger."

Een zak van de luxe smaken van het eigen merk van Van Delft kost al gauw 4 euro. "Dat is ook maar een paar cent per nootje. En we hebben steeds meer varianten, tot chocolade met discodip aan toe."

